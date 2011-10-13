Кличко в США предупредил: украинская власть говорит одно, а делает другое

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что демократические выборы в Украине могут стать воспоминанием из прошлого, если международное сообщество не заставит украинскую власть придерживаться стандартов демократии и верховенства права.

Об этом шла речь во время встреч В.КЛИЧКО с представителями Государственного департамента США и Совета национальной безопасности сегодня в Вашингтоне, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

В частности, в Белом доме В.КЛИЧКО встретился с Энтони БЛИНКЕНОМ, советником по национальной безопасности вице-президента Джо БАЙДЕНА, а в Государственном департаменте США – с заместителем госсекретаря Уильямом БЕРНСОМ.

По словам лидера «УДАРа», украинская власть хорошо овладела искусством говорить одно, а делать противоположное: «Препятствие митингующим с помощью вооруженной милиции, необоснованные задержания лидеров оппозиции, заигрывания с законом – все эти действия нынешней власти намного более красноречивы, чем голословные заявления о «соблюдении демократических прав и свобод».

В.КЛИЧКО информировал высокопоставленных чиновников администрации Барака ОБАМЫ и членов Конгресса США о том, что в предложенных властью изменениях в закон о выборах в парламент не учтены все рекомендации Венецианской комиссии. «Этот законопроект изменяет правила игры исключительно в их пользу, тогда как новым политическим партиям будет практически невозможно попасть в парламент. Кроме того, ограниченным будет и участие внутренних и международных наблюдателей на выборах по сравнению с предыдущими годами», – отметил В.КЛИЧКО.

Политик констатировал, что в таких условиях демократические выборы в Украине станут воспоминанием из прошлого. «Мы ожидаем, что выборы-2012 будут происходить не прозрачно. Потому что сейчас правила игры изменяются для того, чтобы те люди, которые находятся у власти, сохранили ее и в дальнейшем», – заявил лидер «УДАРа».

Кроме того, по данным пресс-службы, на Капитолийском холме В.КЛИЧКО провел встречи с сенаторами и конгрессменами, среди которых – руководитель аппарата спикера Палаты представителей Конгресса Бари ДЖЕКСОН, сопредседатель комиссии Конгресса по безопасности и сотрудничеству в Европе, сенатор Бенджамин КАРДИН, а также сопредседатель украинского Кокуса в Конгрессе Марси КАПТУР.

В.КЛИЧКО также информировал их об угрозах для демократической оппозиции, которые несут в себе изменения в избирательное законодательство Украины: «Если озвученные властью предложения будут законодательно закреплены, она сможет манипулировать избирательным процессом по своему усмотрению».

В партии «УДАР» также отметили, что сенаторы Б.КАРДИН и М.КАПТУР выступили с заявлениями о ситуации в Украине перед коллегами в Конгрессе США. «Приговор ТИМОШЕНКО является серьезным ударом по демократии в вашей стране. Избирательное преследование представителей предыдущего правительства, яркой кульминацией которого стало политически мотивированное осуждение бывшего премьера, противоречит декларациям и усилиям Украины относительно интеграции в Европейский Союз, – заявил сопредседатель Хельсинской комиссии Б.КАРДИН. – Хельсинская комиссия и Соединенные Штаты всегда поддерживали европейские стремления Украины как гарантии ее независимого и демократического существования. К сожалению, осуждение ТИМОШЕНКО лишь ставит под удар все эти усилия».