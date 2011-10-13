У Януковича уверяют, что за демократию, что бы там ни случилось в Украине

Украинская сторона разделяет точку зрения европейских партнеров относительно важности укрепления демократии, верховенства права, а также соблюдения международных стандартов защиты прав и свобод человека для успешного продвижения Украины по пути европейской интеграции.

Об этом сказал советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК во время встречи с делегацией группы по межпарламентским связям с Украиной Бундестага ФРГ во главе с Бербель КОФЛЕР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в этом контексте А.ГОНЧАРУК отметил, что стратегическая перспектива отношений Украины и ЕС не должна быть заложницей каких-либо внутренних событий. В связи с этим советник Президента выразил надежду на понимание и последующую поддержку Украины со стороны Германии в вопросе евроинтеграции.

Во время встречи были обсуждены украинско-немецкие отношения, в частности развитие двусторонних политических контактов, в том числе межпарламентских связей, сотрудничество Украины с ЕС, а также отдельные аспекты внутриполитической ситуации в нашем государстве.