Приглашение Януковичу в Брюссель не отменят, но обещают сложный разговор

Лидеры ЕС планируют встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 20 октября в Брюсселе, однако изменят темы для обсуждения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили информированные источники в дипломатических кругах ЕС.

«На сегодняшний момент встреча с украинским Президентом стоит на повестке дня», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, после приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, главной темой для обсуждения станет внутриполитическая ситуация в Украине.

«Мы будем говорить о последних событиях в Украине, в первую очередь, все то, что уже было высказано публично. Мы хотим передать очень четкий сигнал», - сказал собеседник агентства.

«Проблема в том, что дело Ю.ТИМОШЕНКО – не одно, оно просто является типичным, но есть и ряд других дел», - добавил дипломат.

Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что в ходе встреч также могут обсуждаться пока нерешенные вопросы в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.