Ставнийчук предлагает отстранить политпартии от формирования избирательных комиссий

Член Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК предлагает отстранить политические партии от процесса формирования избирательных комиссий, учитывая негативный опыт последней избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой М.СТАВНИЙЧУК выступила сегодня во время круглого стола в Киеве, посвященного проблемам усовершенствования избирательного законодательства.

«Не их дело (политических партий) - формировать избирательные комиссии. Этот институт дискредитировал себя на последних выборах», - отметила член ЦИК.

По ее убеждению, Украина должна искать другие пути и формы, которые позволят обеспечить нормальный процесс формирования избирательных комиссий всех уровней. «Мы не можем на общественных началах, на любительском уровне организовывать выборы, тем более, когда у нас такое сложное законодательство», - объяснила свою позицию М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, в Украине давно вынашивалась идея формировать качественный резерв для создания избирательных комиссий из тех людей, которые уже имеют соответствующий опыт. М.СТАВНИЙЧУК отметила, что есть идея выдавать соответствующие свидетельства об уровне подготовки.

По ее убеждению, к подготовке членов избирательных комиссий необходимо очень серьезно подойти в межизбирательный период. Она отметила, что видит эту работу по формированию избирательных комиссий под эгидой ЦИК, но с помощью украинских и международных организаций.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, соответствующий кадровый резерв ЦИК должен составлять приблизительно 10 тысяч человек, и это позволит эффективно сформировать окружные участковые избирательные комиссии.