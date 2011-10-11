Наша Украина: Приговор Тимошенко установил в стране авторитаризм

Приговором против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, который был вынесен 11 октября, властный режим во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ окончательно установил в Украине авторитаризм.

Об этом говорится в заявлении «Нашей Украины», переданном УНИАН пресс-службой партии.

«Наша Украина» категорически осуждает противоправный приговор против Юлии ТИМОШЕНКО и расценивает его как акт политических репрессий режима против одного из лидеров оппозиции. Сегодня состоялась расправа не с конкретным лицом. Совершено покушение на украинскую демократию и каждого из нас», - говорится, в частности, в документе.

«Судилище против Ю.ТИМОШЕНКО не имеет ничего общего с правосудием и желанием установить истину в обстоятельствах заключения московских газовых соглашений. Процесс против Ю.ТИМОШЕНКО был проведен предвзято, несправедливо, непрофессионально, с явным намерением осудить обвиняемую. Такое выборочное применение правосудия не оставляет никаких сомнений, что решение суда было продиктовано властью, а сам процесс был политически мотивированным, чтобы убрать с политического поля одного из самых сильных конкурентов нынешнего режима», - отмечают авторы заявления.

Они также отмечают, что солидарные со своими политическими партнерами и представителями европейского и евроатлантического сообщества, которые осуждают противоправные методы, примененные против Ю.ТИМОШЕНКО, и приговор против нее.

«Никакие декоративные фразы власти о независимости суда не вызывают наименьшего доверия и являются кощунственными. Своей дерзостью власть перешла границу, за которой личные политические просчеты настоящих преступников во власти сделали заложником всю нашу страну и ее европейскую перспективу. Более того, режим, который сам воспользовался демократическими свободами, остановил демократическое развитие Украины и развернул обратно к авторитаризму, преследованию оппозиции и подавлению человеческих прав», - отмечается в документе.

При этом «Наша Украина» заявляет: «Для этого режима точка невозвращения пройдена. Нынешняя власть приготовила себе такую же судьбу, которую она назначила Ю.ТИМОШЕНКО. Никакие авторитарные действия не дадут власти избежать ответственности за свою деятельность».

Также партия выражает поддержку политическим партнерам из Блока Юлии Тимошенко и других оппозиционных сил и выражает свою готовность к совместным действиям сопротивления в новых политических обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, Печерский районный суд Киева объявил постановление об осуждении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет. Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсацию убытков, нанесенного компании вследствие подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд. грн.