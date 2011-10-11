Эштон: нужно подождать приговора Тимошенко

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН заявляет, что ситуация в Украине повлияет на политический процесс при одобрении странными ЕС соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета иностранных дел Евросоюза.

«Нет вопросов по технической работе. Но есть политический процесс, который вступит в силу потом. И будет включать в себя (одобрение соглашения – УНИАН) Советом ЕС и Европарламентом. Что бы ни случилось в Украине - это будет принято во внимание, и этого политического процесса не избежать», - сказала К.ЭШТОН.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, может ли декриминализация статей, инкриминируемых Ю.ТИМОШЕНКО и ряду бывших членов ее правительства повлиять позитивно на одобрение и ратификацию соглашения об ассоциации, К.ЭШТОН отметила, что все будет зависеть от того, каким образом это будет сделано.

Верховный представитель ЕС также отметила, что необходимо подождать решения суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, который должен вынести приговор 11 октября.

В целом, по словам К.ЭШТОН, министры иностранных дел ЕС выразили обеспокоенность по поводу применения в Украине избирательного правосудия.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Совет иностранных дел ЕС обсуждал ситуацию в Украине в свете дела против Ю.ТИМОШЕНКО и ряда других членов ее правительства.

Представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.