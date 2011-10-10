Милиция преградила часть Крещатика железными щитами

В понедельник вечером милиция железными щитами преградила нечетную сторону улицы Крещатик, разделив участников акции под Печерским судом.

Как передает корреспондент "Украинской правды", около 21 часа щиты были установлены на пешеходной части улицы Крещатик со стороны Союза журналистов Украины.

Вместе с тем, на этой стороне Крещатика в понедельник вечером установлено около 10 палаток с надписью "Хватит", которые используют представители "Общевоинского союза", митингующие за осуждение Тимошенко.

В нескольких шагах от них около 10 палаток установили сторонники Тимошенко.

Ранее милиция запрещала устанавливать палатки на этой стороне Крещатика.

Присутствующий на месте представитель МВД, в звание подполковника, сообщил, что "сейчас устанавливается разграничение участников акций разной политической направленности".

У БЮТовских палаток присутствуют народные депутаты.

"В половине девятого вечера под милицейской охраной люди Калашникова начали устанавливать палатки. Мы спросили, откуда они. Рассказали, что приехавших из Луганска", - отмечает депутат от БЮТ Юрий Одарченко.

Вместе с тем, сами сторонники Калашникова не общаются с прессой. Это преимущественно молодые люди в спортивных костюмах. Некоторые из них имеют на голове спортивную шапку с логотипом "Общевоинский союз".

Первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала сообщил, что эти люди "нетрезвые".

Одна из представительниц этого лагеря, на вопрос, что сейчас происходит, ответила: "Это продолжение акции, которая длится 84 день".

Таким образом, по состоянию на 21:30, палатками занято отрезок улицы Крещатик со стороны Союза журналистов от Бессарабского рынка до магазина "Гранд Галлерея".

При этом движение по тротуару ограничено в связи с преграждения его железными щитами.

В это время на месте присутствовали около 100 сотрудников милиции