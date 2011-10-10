Датский Хельсинский комитет сомневается в квалификации Киреева

Датский Хельсинский комитет по правам человека заявляет, что украинскими судами не соблюдается принцип презумпции невиновности, а судебная система работает по правилам, далеким от демократических.

Об этом сообщает сайт лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

"Только 0,2% лиц, против которых выдвинуто обвинение прокуратурой, оправдываются украинскими судами. В реальной жизни это означает отсутствие презумпции невиновности, а также то, что судебная система не функционирует в качестве беспристрастного и независимого контролера исполнительной власти", - говорится в пресс-релизе Комитета, опубликованном накануне возможного объявления приговора по делу экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ряд проблем в системе уголовного правосудия Украины приводят к выводу, что каким бы ни был приговор по делу в отношении Юлии ТИМОШЕНКО, он не станет результатом функционирующей системы верховенства права, которая уважает базовые принципы прав человека", - добавляется в документе.

Датский Хельсинский комитет по правам человека также отмечает, что статья 365 Уголовного кодекса Украины, по которой выдвинуто обвинение Ю.ТИМОШЕНКО, имеет размытый характер, поэтому ее применение не является корректным в абсолютном количестве случаев.

"Обвинительный акт касается нарушения статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса, которая является нечетко сформулированной гибкой статьей, открытой для толкований, и которая происходит еще из старого советского Уголовного кодекса, в котором служебные полномочия и власть имеют совсем другое значение, чем сегодня", - объясняют авторы пресс-релиза.

Кричащим комитет считает и тот факт, что во время досудебного и судебного следствия защитникам Ю.ТИМОШЕНКО не были обеспечены надлежащие условия труда, "как того требует Европейская конвенция о защите прав человека".

Сомнительным с точки зрения объективности судебного процесса Датский Хельсинский комитет по правам человека считает и тот факт, что председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не имеет достаточно опыта для ведения таких дел. "Судья очень молод, он проработал в должности судьи всего два года и не имеет постоянного назначения. Через три года его назначение должно быть утверждено Советом, в котором доминируют партии, которое противостоят ТИМОШЕНКО. Очень маловероятно, что судья избирался для этого дела по процедуре случайного выбора, как того требует закон, во избежание специального назначения судей, предвзятых или зависимых", - говорится в пресс-релизе.