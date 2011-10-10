Гриценко заявляет, что в армии нет ни одного боеспособного подразделения

В украинской армии нет ни одного боеспособного подразделения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя состояние боевой готовности украинских силовых структур.

«В армии нет ни одной боеспособной эскадрильи, в армии сейчас нет ни одного боеспособного батальона. Даже задачи мирного времени в полном объеме армия не может выполнять», - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны неоднократно обращал внимание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на действительное состояние дел в армии.

«Ситуация в армии катастрофическая, без всякого преувеличения. Это оценка нашего комитета, куда входят представители большинства, в том числе и Партии регионов. Мы это в письменной форме Президенту докладывали. Лучшие люди из армии уходят и, к большому сожалению, мы можем дойти до предела, когда не останется в армии среди офицерского корпуса людей, которые еще помнят, что такое боевая подготовка», - сказал экс-министр обороны.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно срочно «уволить руководителя министерства и начальника Генерального штаба». «Министр должен заниматься боевой подготовкой, его не должны интересовать тендеры, земельные сделки», - подчеркнул он.