Адвокат вдовы Гонгадзе говорит, что Пукач не дружит с логикой

В Печерском районном суде столицы продолжается допрос бывшего генерала Министерства внутренних дел Украины Алексея ПУКАЧА, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Заседание началось с того, что я продолжала задавать вопросы обвиняемому. Подготовила на сегодня более 120 вопросов, из них с начала заседания до сих пор, до часа дня, я задала двадцать вопросов», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Она отметила, что А.ПУКАЧ дает чрезвычайно нелогичные ответы, и, как и в прошлый раз, отвечает на другие вопросы, а не на те, которые прозвучали.

«Пытается запутать участников процесса, рассказывая о методах работы подразделения, которое он возглавлял. Надеется, наверное, что мы не знаем особенностей работы оперативных подразделений», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

В настоящее время в заседании суда по делу А.ПУКАЧА объявлен обеденный перерыв до 14.10, после чего продлится допрос А.ПУКАЧА.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

Генпрокуратура Украины 31 марта 2011 утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 преднамеренно совершил убийство последнего.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.