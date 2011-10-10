На сторону Луценко стал уже 11-й свидетель

Одиннадцатый свидетель, который фигурирует в эпизоде уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о незаконном трудоустройстве в МВД его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА, заявляет, что трудоустройство проводилось на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе допроса на заседании Печерского райсуда Киева бывший заместитель начальника управления Департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины Владимир ПЕТРУК сказал: «Принятие на службу правомерно. Он (Л.ПРИСТУПЛЮК) не судим, состояние здоровья позволяло, армейскую службу он имел, общесреднее образование также позволяло».

По словам В.ПЕТРУКА, насколько он помнит, действующие нормативные акты не устанавливают предельного возраста приема на службу у МВД, в том числе гражданского лица.

Вместе с тем, свидетель отметил, что сотрудники его департамента регулярно откомандировывались для выполнения задач в другие подразделения МВД, следовательно, эта практика существовала задолго до назначения Ю.ЛУЦЕНКО на должность министра внутренних дел.