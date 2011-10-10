Украинским небожителям предлагают брать пример с Меркель и Саркози

Народные депутаты Украины из фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр СОЧКА и Андрей ПАВЛОВСКИЙ предлагают парламенту запретить перекрытие улиц в рабочие дни в час пик для проезда высоких должностных лиц.

Соответствующий проект закона “О внесении изменения в статью 26-1 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно временного ограничения или запрещения движения транспортных средств)” они зарегистрировали в Верховной Раде.

Законопроектом предлагается запретить в рабочие дни с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.00 временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств, пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог во время проезда на автомобильном транспорте Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, а также глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть, что временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог устанавливается не раньше чем за пять минут до и отменяются не позже чем через одну минуту после проезда этих лиц. Статья 26-1 Закона Украины «О дорожном движении» в действующей редакции позволяет ограничивать или запрещать движение во время проезда лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, на 13 минут (ограничение или запрещение устанавливается за 10 минут до и отменяется через 3 минуты после проезда кортежа).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что остановка дорожного движения на 13 минут в часы наибольшей интенсивности движения, в так называемый «час пик», когда граждане едут на работу и возвращаются домой, “порождает существенные последствия морально-психологического, экономического и экологического характера”. Также депутаты считают, что в связи ограничением движения нарушается дисциплина трудового дня, поскольку из-за опоздания работники несвоевременно приступают к исполнению своих профессиональных обязанностей, а также в результате простоя в заторах большого количества транспорта увеличиваются выбросы в атмосферу продуктов сгорания автомобильного топлива.

“Из-за утраты возможности эффективно использовать свое время люди чувствуют себя в стрессовом угнетенном состоянии”, - говорится в пояснительной записке.

При этом депутаты приводят примеры: в Германии кортеж канцлера обязан соблюдать все правила дорожного движения, во Франции кортеж Президента также соблюдает правила дорожного движения, а на перекрестках пользуется такими же преимуществами при проезде, как автомобиль медицинской помощи или пожарная машина. По таким же нормам регулируется движение автомобильного транспорта руководителей государств Великобритании, Австрии, Бельгии и других.