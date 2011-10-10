Посол Украины понял, что беларусы в сравнении с украинцами - просто дети

В Беларуси люди живут мирно и уверены в завтрашнем дне благодаря правительству и Президенту, считает Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Виктор ТИХОНОВ.

В эфире телеканала РТР-Беларусь В.ТИХОНОВ сказал: «Я второй месяц уже здесь. Я раньше слышал это от других, а сейчас сам увидел, что если сравнить с Украиной, то вы вообще в отношениях всех этих дел – дети».

«У нас демонстрации, пикеты - это у нас уже норма… Я представляю, если бы у вас здесь каждый день устраивались погромы, на центральной площади ломали здания, помещения поджигали… Думаю, что народу это вряд ли понравилось бы. Я считаю, что благодаря вашему правительству и Президенту при таком особом напоре смогли удержаться, чтобы люди мирно жили и были уверены в завтрашнем дне», - подчеркнул посол.

В.ТИХОНОВ также отметил, что Украина не сомневалась, когда на саммите «Восточного партнерства» ее просили подписать итоговый документ с резолюцией, осуждающей Беларусь. «Нет, сомнений не было. Мы все время стоим на одной позиции. Ваше руководство разберется само. Уже видно, что все идет к тому, что решатся вопросы те, которые ставит Евросоюз», - заметил он.

По словам посла, «моя цель сделать так, чтобы пришло время (думаю, оно должно скоро прийти), чтобы наши народы не чувствовали границ, чтобы не стояли в очереди часами в одну или другую сторону, проезжая границу, а так, как ЕС или страны Совета Европы пользуются границей: проезжаешь, не зная, где граница, только слово «граница» написано и на этом все закончилось. К сожалению, у нас все это еще есть. Мы сегодня говорим об укреплении границы между двумя странами, что, думаю, лишняя трата средств в данный момент».