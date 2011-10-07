Лукашенко поведал, как США сманивали его обеспеченной старостью, как у Кучмы

США вели переговоры с представителем, имеющим доступ к Президенту Беларуси, об условиях сложения им президентских полномочий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Бєларусь, об этом сообщил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции для российских журналистов.

Он подчеркнул, что США и Евросоюз выставляют Беларуси постоянные условия - «политзаключенные, выборы вот по этим стандартам».

«Уже договорились до того, что на прошлой неделе (я уже не буду называть, кто) пригласили одного из наших людей, который якобы имеет доступ к Президенту, может мне что-то сказать... Ваш Президент, мы ему обеспечим все с американской стороны (предложения вносят), старость. Вот посмотрите, как Президенту Украины КУЧМЕ. До чего додуматься!», - возмутился А.ЛУКАШЕНКО.

Но его представитель, по словам Белорусского президента, отказался разговаривать на эту тему, заявив: «Наш Президент – совсем другой».

При этом А.ЛУКАШЕНКО отметил, что за президентское кресло ради власти и денег не держится.

«Если бы я только был уверен и знал, что сегодня 80% белорусов ненавидят ЛУКАШЕНКО, я бы сказал: спасибо, братцы белорусы, я себе на хлеб заработаю. Я не держусь за это кресло, как вы иногда пишете в России, ради власти или ради богатства и денег. Нет, я - первый Президент страны, и я должен уходя, оставить страну такой, чтобы стыдно было после меня работать хуже. И такую страну я оставлю в наследство белорусам», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он также отметил, что все в мире понимают, что военные кампании в Ираке и Ливии ведутся Соединенными Штатами потому, что «нефть нужна, богатства нужны».