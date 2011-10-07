Свидетель по делу Луценко заявляет, что следователи исказили объяснения

Следователи Генеральной прокуратуры исказили достаточно большое количество объяснений, предоставленных на допросах во время досудебного следствия бывшим помощником экс-министра внутренних дел Валерием МЕЛЬНИКОМ по эпизоду о трудоустройстве в МВД водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МЕЛЬНИК заявил сегодня в ходе допроса во время заседания Печерского районного суда Киева по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«В протоколах, не знаю почему так произошло, но многие мои свидетельства искажены. Наверное, следователь, который вел дело, переформулировал все, как было нужно», - сказал В.МЕЛЬНИК.

Он предположил, что это могло произойти из-за того, что во время допроса его состояние здоровья было крайне тяжелым. «Возможно, из-за состояния здоровья я не смог вычитать (протоколы). В глазах были бабочки», - отметил В.МЕЛЬНИК.

Он отметил, что следователи на допросах практически издевались над ним как больным человеком. «Я просил следователя отпустить в госпиталь, поскольку допрашивать больного человека с 9-ти утра до 9-ти вечера, гоняя из кабинета в кабинет, - это издевательство. Я говорил следователю: давайте, я закончу лечение и дам показания, но все делали спешно», - отметил В.МЕЛЬНИК.

По его словам, один протокол он даже перечеркнул, поскольку не мог прочитать, хотя его следователи заставляли это сделать.

В то же время, свидетель заверил, что никаких указаний от Ю.ЛУЦЕНКО по поводу трудоустройства в МВД Л.ПРИСТУПЛЮКА не получал. «Указаний прямых я от Юрия Витальевича не получал. Он лишь сказал в кабинете, что нужно определиться с местом пребывания (в МВД) водителя. Я перезвонил в кадры и спросил: как раньше водители принимались на службу? Мне сказали, что все водители раньше принимались в Департамент розыскной деятельности, поскольку должны хранить государственную тайну», - сказал В.МЕЛЬНИК, подчеркнув при этом, что все, что он сделал, было в пределах действующего законодательства.