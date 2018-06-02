Евгения Карр: Я везу маме из Страсбурга слова поддержки от ее коллег

Дочь Юлии Тимошенко волею судеб была вынуждена стать публичным человеком. Отсутствие привычки к общению с журналистами и политиками заметна невооруженным глазом. Тем не менее, для дочери опального политика, находящегося в тюремном заключении, и не нужно обладать запасом бюрократического красноречия, ведь ее главное «оружие» - чувства. Про то, с какими чувствами Евгения Карр приехала в Страсбург, и с каким ощущением покидает его, она согласилась рассказать «УНИАН – Новости ЕС».

Женя, что вы делали в Страсбурге, с какой целью приехали сюда?

Знаете, я уже три месяца нахожусь с мамой в суде и наблюдаю за ходом этого процесса, за тем, как все фальсифицируется, и понимаю, что все это решается не в суде. После того, как она выступила на дебатах, и объяснила, пользуясь только документами дела, свою невиновность, хотя, наоборот, именно прокуроры должны были доказывать ее виновность; после того, как судья не дал ей сказать последнего слова, и заявил, что никто не допускается в зал суда во время объявления вердикта, кроме прессы; после того, как к ней не допускали доктора, понимаешь: никто в нашей стране не может остановить этот процесс, эту машину, которая едет по людям, калеча судьбы. Прокуроры допускают даже технические ошибки, и создается впечатление, что жизнь человека ничего не стоит в нашей стране.

Когда мне представилась возможность встретиться с Президентом Европейской народной партии Вильфредом Мартенсом в Киеве, я пообщалась с ним, после чего его коллеги пригласили меня в Страсбург рассказать о последних событиях, о здоровье моей мамы и остальных политических заключенных. Несмотря на то, что я в первый раз выступала перед европейскими политиками, я хотела передать свое послание, и надеюсь, что у меня это получилось.

Нас также тепло принимали здесь на очень высоком уровне: и Генеральный секретарь Совета Европы, и Президент Парламентской Ассамблеи, и комиссар по правам человека. Мы встретились со всеми политическими группами и рассказали о последних событиях, передали мнение, что все непредсказуемо, и мы не можем сказать, что будет 11 октября, когда должен быть оглашен приговор, и что будет после этого…

К сожалению, то, что обещает Президент Янукович на саммитах и конференциях, он не выполняет, а делает прямо противоположное, и я думаю, что его команда проигнорировала все попытки убедить его вернуться на демократический путь и дать оппозиции право участвовать в выборах. Надеемся, что наши встречи здесь с Григорием Михайловичем (Евгения Карр приехала в Страсбург вместе с заместителем главы партии «Батькивщина» Григорием Немырей – УНИАН) внесут определенную лепту в общее дело.

Вам кажется, что европейские политики могут помочь решить те проблемы, с которыми сталкивается ваша мама, и не только она, ведь сейчас много людей, которые находятся в тюрьме по политическим мотивам?

Мы понимаем, что это - не только дело моей мамы, оно – просто яркий пример того, как сегодня режим расправляется и со свободой слова, и с журналистами, людьми, которые просто выходят на протесты. Мы видим, как выросла активность правоохранительных органов, как увеличиваются силовые структуры и количественно, и в своей силе. Мы видим, живя в Украине, как и налоговая реформа, и пенсионная реформа действительно отражаются на жизни людей, при чем эти изменения идут в недемократическом направлении. Все это - результат действий сегодняшнего правительства, и конечно, Европа это видит, и думаю, пристально следит. Хотелось бы, чтобы и Президент, и его команда поняли, пока еще не поздно, что не нужно дальше загонять себя в угол, нужно выходить из этой ситуации. Мне кажется, европейские лидеры, западный демократический мир готовы в этом помочь и воспринять какие-то позитивные шаги в этом направлении.

У вас нет ощущения, что ваша мама в определенной степени стала заложницей Европы? Ведь именно Европа в свое время требовала от Украины быстрее заключить договора с Россией, а теперь ваша мама оказалась в тюрьме?

Я не думаю, что она страдает из-за европейцев, скорее, из-за таких структур, как «РосУкрЭнерго», из-за деятельности которых в итоге Россия отключила газ. Но сейчас цели команды Президента понятны: переложить всю вину за повышение цен на газ и тепло на своего главного оппонента. Но все помнят и Харьковские договоренности, которые вряд ли были хороши для Украины, и за которые, наверное, можно и Януковича привлечь к ответу... Идет просто политическая расправа с целью послать предупреждение людям, чтобы никто не высовывался, потому что может быть такое же, как и с моей мамой, с другими политическими заключенными.

Группа Европейской народной партии пыталась включить в повестку дня сессии срочные дебаты по Украине, однако это предложение не набрало достаточного количества голосов. Считаете ли вы, что такие дебаты следовало бы провести сейчас?

Да, вы знаете, вопрос не набрал достаточного количества голосов, наверное потому, что европейские политики, которые находятся здесь, живут в своем ритме, со своим пониманием процессов, которые происходят в Европе и используя свою последовательность действий. Они считают, что доклад Мониторингового комитета, который может быть вынесен на сессию Парламентской Ассамблеи в январе, будет намного важнее и эффективнее, в нем все будет нормально проанализировано. А просто дебаты с очередными заявлениями, которые все политики уже сделали по несколько раз – не нужны. Мнения разделились, тем более, что не все знают, что происходит в Украине, какие проблемы с демократией. Те, кто знают, – поддержали проведение дебатов, но их оказалось не достаточно.

Во время процесса против вашей мамы много говорилось о возможном обращении в Европейский суд по правам человека. Будете ли вы делать это в ближайшее время, либо для начала надо все-таки пройти все инстанции в Украине?

Процедура такая, что только после последней апелляции суд может рассмотреть наше обращение. Конечно, я не юрист, но насколько я знаю, по европейской конвенции, если оппонент или оппозиционные политики не имеют права участвовать свободно в политической деятельности, и на это нет причин, то суд может рассмотреть быстрее такое заявление. Если, не дай Бог, будет приговор, суд, надеемся, сможет рассмотреть эту ситуацию в срочном порядке.

Женя, какой мессидж вы привезете маме из Страсбурга?

Мессидж поддержки. Все видят и понимают, что происходит, и они не оставят маму без поддержки даже в случае обвинительного приговора, до конца будут бороться за справедливость и ее свободу, а также свободу других политических заключенных. Еще я везу с собой теплые приветы от ее коллег в Народной партии. В общем, мессидж позитивный.