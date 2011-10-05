У Попова возмущены тем, как «нагло давит» на них «Сяйво»

Власть Киева удивлена заявлениями представителей ООО "Сяйво" и воспринимает это как давление с целью вернуть помещение на ул. Красноармейской для своего “бизнеса".

Об этом сказали сегодня в своих комментариях УНИАН глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и его заместитель, курирующий вопрос магазина книг, Александр ПУЗАНОВ.

По словам А.ПОПОВА, «чисто бизнесовая структура имеет целью получение прибыли за счет своей деятельности”.

“Так нагло давить на власть и предлагать - отдайте, мы будем там работать - это не для власти Киева. Мы много сделали для того, чтобы вернуть коммунальную собственность, которая была ранее отчуждена... Там будет предприятие, которое принадлежит киевлянам”, - заявил глава КГГА.

Он заверил, что в коммунальном предприятии смогут работать люди из ООО “Сяйво”, которые захотят этого.

«Мы им всем предложили: кто хочет, приходите, мы всех возьмем на работу. Но они пошли другим путем и требуют, чтобы мы отдали им помещения для их бизнеса... Мне кажется, что просто за этими людьми стоят те, кто грабил и продолжает еще держать те объекты, которые украли раньше. И я это говорю не безосновательно. Те люди финансируют, а эти говорят перед прессой", - сказал А.ПОПОВ.

Со своей стороны А.ПУЗАНОВ заверил, что все усилия городской власти сейчас направлены на то, чтоб возродить славу этого книжного магазина в центре города.

«О том, чтобы отдать помещение бизнесу – речь больше не идет. Уже есть негативный опыт, когда бизнес попытался забрать это помещение… Помещением будет управлять Киев, киевляне. Помещение будет использоваться только под книжный магазин», - заявил он.

А.ПУЗАНОВ отметил, что во вновь открытом магазине будут представлены прежде всего украинские издательства. «Будет представлена литература на украинском языке, абсолютно разноплановая. Все, что в Украине выпускается хорошего качества, эти книги в обязательном порядке будут представлены в этом магазине. Обязательно будет классика мировой литературы, специальная и профессиональная литература», - сказал он. При этом отметил, что цены будут доступными читателям: «За счет того, что это будет коммунальное предприятие, которое не платит ставку аренды, за счет того, что будут прямые контакты и договора с издательствами, я уверен, что мы сможем составить более чем серьезную конкуренцию рынку «Петровка» и другим книжным магазинам и рынкам».

Более того, подчеркнул он, в магазине будет «представлено самое современное оборудование и будут внедрены новейшие технологии по продаже книг».

«Будет электронный каталог книг и еще один сюрприз. Это будет нечто новое и в Европе, насколько мне известно, есть аналог только в Лондоне такого «агрегата», который там будет установлен. Это будет нечто особенное и модное во всем цивилизованном мире», - сказал А.ПУЗАНОВ. На вопрос, идет ли речь о новом печатном оборудовании, которое на заказ посетителя сможет печатать малыми тиражами выбранную книгу, и если да, то выгодно ли экономически Киеву приобретать такую технику он ответил: «Мы просчитали, что вложение денег в эту технологию оправдывает себя и, прежде всего, за счет интереса к новшеству. Мы рассчитываем, что быстро будет окупаемость».

Возвращаясь к озвученным обвинениям со стороны представителей «Сяйва» А.ПУЗАНОВ сообщил, что дважды встречался с трудовым коллективом «Сяйва», дважды подтверждал свою готовность содействовать их трудоустройству, заключить с ними трудовые договора. «Я даже предложил, чтоб они указали какой уровень зарплаты они считают достойным и правильным для себя. Но тем не менее ни одно предложение, ни одной идеи, ни одного контакта, который бы был направлен на конструктив, у нас не было. Речь идет: отдайте помещение…», - сказал замглавы КГГА.

По его словам, в администрацию не поступали официальные обращения «Сяйва» по поводу аренды помещения на ул. Красноармейская, 6. При этом А.ПУЗАНОВ подчеркнул, что решение о передаче в аренду принимает Киевский горсовет, а КМДА может лишь подготовить соответствующие документы для его принятия.

«На этот момент есть обвинения, есть пресс-конференции, есть желание, которое открыто демонстрируется - взять в аренду, но нет объективно необходимых по закону действий», - прокомментировал заместитель главы КГГА.

По его словам, обвинения со стороны «Сяйва» слышать «неприятно и удивительно». «Потому что городские власти сделал все возможное, чтоб этот объект вернулся в собственность киевлян и делает сейчас все возможное, чтоб 6 ноября это помещение было открыто как книжный магазин, который будет принадлежать всем киевлянам», - отметил А.ПУЗАНОВ.

Он также сообщил, что магазин будет открыт под другой вывеской. По словам А.ПУЗАНОВА, торговым знаком «Сяйво» владеет общественный защитник Константин КЛИМАШЕНКО. «Мы предлагали К.КЛИМАШЕНКО, чтоб он дал согласие на то, чтоб община пользовалась товарным знаком «Сяйва» и готовы были платить ему за это справедливую рыночную цену. Но предложение это зависло в воздухе», - сказал чиновник.

Он отказался пока озвучить новое название книжного магазина. «Безусловно ничье авторское право, право на торговую марку мы нарушать не будем. Мы откроем его под названием, которое не нарушит ничьих прав. Сейчас идут действия направленные на регистрацию этого нового товарного знака», - сказал А.ПУЗАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября коллектив столичного книжного магазина “Сяйво” заявил, что намерен и в дальнейшем отстаивать свое право на помещение на ул. Красноармейской, 6. По информации адвоката «Сяйва» Олега КОРОЛЯ, на сегодняшний день полностью игнорируется мнение членов трудового коллектива “Сяйва” относительно дальнейшего функционирования и обустройства книжного магазина. Предложение КГГА работникам “Сяйва”, по информации участников пресс-конференции, перейти в трудовой коллектив коммунального предприятия, которое будет хозяйничать в новом магазине на ул. Красноармейской, 6, остается только на словах. Трудовой коллектив намерен обратиться в суд, «чтобы расставить точки над “і” и зафиксировать наше право и вернуть законного арендатора в те помещения на ул. Красноармейской, 6, которые оно лелеяло, берегло, арендовало добросовестно и платило налоги”.