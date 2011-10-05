Турчинов думает, что у власти есть только один шанс сохранить лицо

У власти есть только один шанс сохранить лицо в деле экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО - немедленно принять закон о декриминализации с учетом поправок, внесенных оппозицией.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Сегодняшний отказ пропрезидентского большинства проголосовать за законопроекты оппозиции, которые решили бы проблему позорных судебных процессов, свидетельствует о том, что действующая власть не имеет желания искать выход из ситуации, которую сама создала», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

«Они продолжают курс на политические репрессии, противопоставляя себя цивилизованному миру», - подчеркнул руководитель партии «Батьківщина».

«После сегодняшнего провального голосования есть только один выход: внести в президентский законопроект поправку от оппозиции относительно 364-й и 365-й статей Уголовного кодекса, и проголосовать этот законопроект уже завтра в целом, а не растягивать процесс издевательства над ТИМОШЕНКО и другими оппозиционерами, которые без всяких оснований продолжают находиться за решеткой», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не включила в повестку дня ни одного законопроекта относительно декриминализации статей, по которым выдвинуто обвинение Ю.ТИМОШЕНКО.

Также парламент не поддержал в первом чтении законопроект, которым предусматривалось исключить из Уголовного кодекса Украины статью 365, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.