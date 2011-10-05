Янукович поручил Пшонке разобраться, почему в милиции умер студент
Индило скончался в мае 2010 года
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральной прокуратуре тщательным образом изучить обстоятельства смерти в Шевченковском райотделении столичной милиции студента Игоря Индило.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ поручил Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ в двухнедельный срок тщательным образом изучить все обстоятельства смерти студента. Генпрокурор должен доложить о результатах этой работы лично главе государства.
«Предлагаю тщательным образом изучить все обстоятельства смерти Игоря Индило и предоставить правовую оценку; принять по результатам работы меры реагирования в соответствии с законодательством», – говорится в поручении Президента.
Как сообщал УНИАН, 20-летний студент И.Индило скончался в Шевченковском РУВД Киева в мае 2010 года.
Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского РУВД, в котором погиб студент.
Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум работникам милиции предъявлены обвинения по статьям УК "Превышения власти" и "Служебная халатность".
Сейчас Деснянский районный суд Киева рассматривает уголовное дело относительно смерти И.Индило.
В то же время, адвокаты родственников И.Индило настаивают на проведении дополнительного расследования уголовного дела относительно смерти студента.
В апреле этого года суд уже возвращал уголовное дело относительно смерти И.ИНДИЛО на дополнительное расследование органам прокуратуры.