Янукович поручил Пшонке разобраться, почему в милиции умер студент

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральной прокуратуре тщательным образом изучить обстоятельства смерти в Шевченковском райотделении столичной милиции студента Игоря Индило.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ в двухнедельный срок тщательным образом изучить все обстоятельства смерти студента. Генпрокурор должен доложить о результатах этой работы лично главе государства.

«Предлагаю тщательным образом изучить все обстоятельства смерти Игоря Индило и предоставить правовую оценку; принять по результатам работы меры реагирования в соответствии с законодательством», – говорится в поручении Президента.

Как сообщал УНИАН, 20-летний студент И.Индило скончался в Шевченковском РУВД Киева в мае 2010 года.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского РУВД, в котором погиб студент.

Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум работникам милиции предъявлены обвинения по статьям УК "Превышения власти" и "Служебная халатность".

Сейчас Деснянский районный суд Киева рассматривает уголовное дело относительно смерти И.Индило.

В то же время, адвокаты родственников И.Индило настаивают на проведении дополнительного расследования уголовного дела относительно смерти студента.

В апреле этого года суд уже возвращал уголовное дело относительно смерти И.ИНДИЛО на дополнительное расследование органам прокуратуры.