В ПР говорят, что отношения Украины и ЕС достигли беспрецедентной глубины

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета в иностранных делах Леонид Кожара заявил, что для Украины последние недели были чрезвычайно результативными в сфере внешней политики. Об этом он сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

«Особенно насыщенным был международный график Президента Виктора Януковича», – отметил депутат. «За каких-то 10 дней Президент встретился с руководством большинства крупнейших государств мира. Достаточно лишь вспомнить должности собеседников Главы нашего государства. Это президент США, президент и премьер-министр России, федеральный канцлер Германии, премьер-министр Канады, Генеральный секретарь НАТО, Председатель Еврокомиссии и Совета Евросоюза, не говоря уже о двух десятках встреч с руководством важных для нас стран – от Австрии и Польши до Южной Кореи и Туркменистана», – цитирует депутата сайт Партии регионов.

По словам Кожары, участие Президента Украины в 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН засвидетельствовало: мировое сообщество высоко ценит вклад Украины в дело нераспространения ядерных материалов. «Материализуются украинско-американские договоренности по обмену высоких опытных технологий на вывоз из украинской территории высокообогащенного урана. Во время последней встречи президенты Украины и США договорились о достижении конкретного результата в этом важном деле ко второму саммиту по вопросам ядерной безопасности в Сеуле весной 2012 года», – уточнил политик.

Леонид Кожара также сообщил, что Президент Украины приложил личные усилия ради разблокирования временной паузы в украинско-российских отношениях. Важным результатом, по его мнению, является договоренность сторон уже в ближайшее время провести очередное заседание Межгосударственной двусторонней комиссии.

Как сообщил парламентарий, наше государство также подтвердило позиции лидера среди стран Восточного партнерства во время второго саммита этой инициативы в Варшаве. «Конкретный результат саммита заключается в признании роли Украины как своеобразного ледокола для других стран Восточного партнерства. В сущности, эта инициатива заключается во введении Европейским Союзом со странами-партнерами тех форм и средств сотрудничества, которые уже действуют или в ближайшее время начнут действовать в отношениях с Украиной», – объяснил депутат-регионал.

«В последнее время отношения Украины и ЕС достигли беспрецедентной глубины. Завершены переговоры относительно политической ассоциации и углубленной зоны свободной торговли, утверждена первая оценка выполнения Украиной плана действий относительно безвизового режима, и эта оценка является позитивной. Не в последнюю очередь под воздействием Украины изменяются и подходы самого ЕС к сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. Так, в итоговом документе речь идет о выделении Евросоюзом почти 2 миллиардов евро на целые партнерства на 2010-2013 года. Эта сумма является весомой на фоне беспрецедентного кризиса в Евросоюзе», – резюмировал Леонид Кожара.