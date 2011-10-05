Под сплошной хохот Ляшко поднес «гарбуза» (фото)

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (внефракционный) передал тыкву, с которой пришел сегодня в Верховную Раду, правительству.

Фото с сайта Украинская Правда

Как передает корреспондент УНИАН, О.ЛЯШКО вышел со своей тыквой на трибуну парламента и сказал, что когда «девушки отвергают женихов», то вручают им тыкву.

Поэтому, как сказал О.ЛЯШКО, от имени народа он вручает правительству тыкву за все те действия, которые оно совершает.

По его словам, сегодня правительству передают тыкву, а «завтра придут с вилами».

Он подчеркнул, что передает правительству тыкву с тем, чтобы «знали, как люди вас любят». «Какая гнилая эта тыква, такая и ваша власть», - добавил О.ЛЯШКО.

Тыква имела непривлекательный вид, вся была в черных пятнах.

После выступления О.ЛЯШКО положил тыкву на подставку, находящуюся возле кресла премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, которого, кстати, в сессионном зале не было. Сегодня в сессионном зале был представитель правительства в ВР Иван ТКАЛЕНКО.

Буквально через несколько минут зашла женщина из обслуживающего персонала парламента и забрала тыкву.

После О.ЛЯШКО на трибуне парламента выступал народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батьківщина"), который отметил, что, мол, тыкву вообще-то должны подносить девушки. При этом в зале стоял сплошной хохот.