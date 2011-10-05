Приближается 100-летие Олексы Гирныка

Ивано-Франковский областной совет просит Верховную Раду Украины принять постановление о праздновании 100-летия со дня рождения Героя Украины Олексы Гирныка.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении облсовета на имя председателя ВР Владимира ЛИТВИНА говорится: «28 марта 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Украины Олексы Гирныка, который всю свою сознательную жизнь боролся за независимость родной страны. За открытые протесты против притеснений украинского языка, унижения национального достоинства и чести он был арестован и подвергся пыткам еще в концлагерях Польши, куда его в 1937 году отправили из армии».

Депутаты облсовета напомнили, что «советская власть добавила Олексе Гирныку еще восемь лет концлагеря на Колыме». «Но это не сломило патриота, который не смог смириться с русификацией Украины, перечеркиванием сути нации, - говорится в документе. - Он выбрал единственно возможную для себя форму протеста. Акция самосожжения патриота на Чернечей горе у памятника Тарасу Шевченко, несмотря на все попытки КГБ скрыть и уменьшить ее, вызвала огромный резонанс в мире и доказала, что украинцы готовы на большие жертвы во имя независимости Отечества».

Депутаты убеждены, что «тысяча листовок Олексы Гирныка, написанные от руки, и сегодня свидетельствуют о непобедимости украинского духа, стремлении к свободе, готовности к борьбе с любым оккупантом».

«Обращаемся в Верховную Раду Украины с просьбой принять постановление о праздновании 100-летия со дня рождения Олексы Гирныка и достойно почтить его память».

Справка УНИАН. Олекса Гирнык совершил акт самосожжения на Чернечьей горе в Каневе в январе 1978 года.

Он родился в 1912 году в Богородчанах Ивано-Франковской области, жил в Калуше. В 2007 году ему присвоено звание Героя Украины. С инициативой о праздновании такой дать выступил Фонд Олексы Гирныка.