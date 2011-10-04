Во Львове выставка «Мир динозавров»
Сенсационное шествие гигантских динозавров по Украине продолжается. После теплого и действительно дружественного приема в славном городе Донецке динозавров встречает гостеприимный и величественный Львов.
Лучшую в Украине научно-просветительскую выставку для семей, детей, школьников, молодежи и взрослых жители города Льва смогут увидеть уже с 7 октября 2011 года на территории ТПК «Южный».
«Мир динозавров» - международный проект, который уже посетили более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы. Выставка имеет научно-познавательный и образовательный характер и особенно интересна семьям с детьми, школьникам и студентам. С огромным успехом экспозиция, которая прибыла из Австрии, демонстрируется и в Украине. Динозавры уже побывали в таких городах как Харьков, Киев, Николаев, Кировоград, Одесса, Донецк и АР Крым. Впервые уникальная выставка откроется во Львове.
Львовяне и гости региона смогут посетить бесспорно сенсационное культурологическое событие благодаря поддержке ТПК «Южный».
В течение месяца посетители экспозиции смогут увидеть самую масштабную в Европе коллекцию, состоящую из 60 экспонатов 30 видов динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе последних научных исследований.
На территории парка поселятся стегозавры, диплодоки, трицератопс, архиоптериксы, и конечно же величественный тираннозавр, а также другие доисторические рептилии.
На экспозиции будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов.
Размеры динозавров впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых достигает 23 метров.
Для тех, кто хочет узнать подробнее о существовании наиболее таинственных и величественных обитателей нашей планеты предусмотрены экскурсии, а также каталоги с исчерпывающей информацией о всех динозаврах, представленных в экспозиции.
Кроме того, на выставке все желающие смогут:
посетить выставку доисторических окаменелостей;
посмотреть научно-образовательные фильмы о существовании на Земле динозавров;
принять участие в раскопках остатков динозавров;
вволю пофотографироваться с экспонатами;
а также, приобрести множество подарков и сувениров.
Выставка будет работать с 7 октября до 6 ноября 2011 года с 09.00 до 19.00 ежедневно.
Вход на выставку платный.
Стоимость билетов:
для детей до 4-х лет (при наличии свидетельства о рождении) - бесплатно;
для детей от 4 до 16 лет, студентов, пенсионеров - 35 грн.
для взрослых - 50 грн.,
в будние дни действует специальное предложение - «Семейный билет» (2-е взрослых, 2-е детей), его стоимость - 100 грн.
для экскурсионных групп (школьники, туристы и другие) от 15 чел. - 25 грн./чел. и 1 руководитель группы - бесплатно.
Билеты можно приобрести с 7 октября 2011 года в кассе выставки «Мир динозавров».
Приглашаем представителей СМИ 7 октября 2011 с 09.00 в Торгово-производственный комплекс «Южный» (г. Львов, ул. Щирецкая, 36) на открытие выставки «Мир динозавров».
Если Вас интересует информация о процессе монтажа - просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов.
Тел. для аккредитации:
(032) 243-23-33;
(063) 309-17-79.
Подробности на сайтах:
Проект «Мир динозавров» был признан победителем в номинации «Лучшая выставка 2010 года в Украине» ежегодной Международной премии Ukrainian Event Awards и награжден дипломом и статуэткой «Золотой ключ».