Во Львове выставка «Мир динозавров»

Сенсационное шествие гигантских динозавров по Украине продолжается. После теплого и действительно дружественного приема в славном городе Донецке динозавров встречает гостеприимный и величественный Львов.

Лучшую в Украине научно-просветительскую выставку для семей, детей, школьников, молодежи и взрослых жители города Льва смогут увидеть уже с 7 октября 2011 года на территории ТПК «Южный».

«Мир динозавров» - международный проект, который уже посетили более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы. Выставка имеет научно-познавательный и образовательный характер и особенно интересна семьям с детьми, школьникам и студентам. С огромным успехом экспозиция, которая прибыла из Австрии, демонстрируется и в Украине. Динозавры уже побывали в таких городах как Харьков, Киев, Николаев, Кировоград, Одесса, Донецк и АР Крым. Впервые уникальная выставка откроется во Львове.

Львовяне и гости региона смогут посетить бесспорно сенсационное культурологическое событие благодаря поддержке ТПК «Южный».

В течение месяца посетители экспозиции смогут увидеть самую масштабную в Европе коллекцию, состоящую из 60 экспонатов 30 видов динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе последних научных исследований.

На территории парка поселятся стегозавры, диплодоки, трицератопс, архиоптериксы, и конечно же величественный тираннозавр, а также другие доисторические рептилии.

На экспозиции будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов.

Размеры динозавров впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых достигает 23 метров.

Для тех, кто хочет узнать подробнее о существовании наиболее таинственных и величественных обитателей нашей планеты предусмотрены экскурсии, а также каталоги с исчерпывающей информацией о всех динозаврах, представленных в экспозиции.

Кроме того, на выставке все желающие смогут:

посетить выставку доисторических окаменелостей;

посмотреть научно-образовательные фильмы о существовании на Земле динозавров;

принять участие в раскопках остатков динозавров;

вволю пофотографироваться с экспонатами;

а также, приобрести множество подарков и сувениров.

Выставка будет работать с 7 октября до 6 ноября 2011 года с 09.00 до 19.00 ежедневно.

Вход на выставку платный.

Стоимость билетов:

для детей до 4-х лет (при наличии свидетельства о рождении) - бесплатно;

для детей от 4 до 16 лет, студентов, пенсионеров - 35 грн.

для взрослых - 50 грн.,

в будние дни действует специальное предложение - «Семейный билет» (2-е взрослых, 2-е детей), его стоимость - 100 грн.

для экскурсионных групп (школьники, туристы и другие) от 15 чел. - 25 грн./чел. и 1 руководитель группы - бесплатно.

Билеты можно приобрести с 7 октября 2011 года в кассе выставки «Мир динозавров».

Приглашаем представителей СМИ 7 октября 2011 с 09.00 в Торгово-производственный комплекс «Южный» (г. Львов, ул. Щирецкая, 36) на открытие выставки «Мир динозавров».

Если Вас интересует информация о процессе монтажа - просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов.

Тел. для аккредитации:

(032) 243-23-33;

(063) 309-17-79.

Подробности на сайтах:

http://artmaxima-expo.com

http://dinos.lviv.ua

Проект «Мир динозавров» был признан победителем в номинации «Лучшая выставка 2010 года в Украине» ежегодной Международной премии Ukrainian Event Awards и награжден дипломом и статуэткой «Золотой ключ».