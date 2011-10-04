Открытие нового Арт-салона и выставка картин Дениса Бессарабова

В среду, 6 октября, в 18.00 состоится открытие нового Арт-салона в центре Киева, на улице Ярославов Вал, 36-38. К его открытию приурочена выставка картин художника Дениса БЕССАРАБОВА, работы которого находятся в частных коллекциях Чехии, Польши, Канады, Германии и Франции.

Художник изображает в своих работах реальные и нереальны события, которые тесно переплетаются с повседневностью. Д.БЕССАРАБОВ изображает не столько событие или конкретное место, сколько чувство, душевное состояние, свое настроение.

Сами работы настолько спонтанны и непредсказуемы, переполнены позитивной энергией, что окружающие с головой окунаются в мир художника.

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Также на выставке будут представлены старые карты и планы Киева из частной коллекции Д.БЕССАРАБОВА.

Телефон для справок 502-30-53.