Открыта аккредитация на «Чемпионат по гольфу среди редакторов и журналистов украинских СМИ», который состоится в среду, 12 октября.

Участие для представителей изданий бесплатное.

В программе – мастер-классы от лучших инструкторов «Гольф Центр Киев», соревнование и неформальное общение с коллегами. Победители получат подарочные сертификаты на игру в гольф и возможность принять участие в серии турниров «Бизнес гольф лига 2011», где будут соревноваться лидеры национальных и международных корпораций.

Начало мероприятия - в 16.00.

Адрес: «Гольф Центр Киев», Оболонь, проспект Героев Сталинграда, 10-д.

Аккредитация для СМИ обязательна:

mariya@tactic.kiev.ua

тел.: (095) 095-16-49

Мария ГОРОБЕЦ