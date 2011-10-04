Аккредитация на Чемпионат по гольфу среди редакторов и журналистов
10:38, 04 октября 2011Политика
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Открыта аккредитация на «Чемпионат по гольфу среди редакторов и журналистов украинских СМИ», который состоится в среду, 12 октября.
Участие для представителей изданий бесплатное.
В программе – мастер-классы от лучших инструкторов «Гольф Центр Киев», соревнование и неформальное общение с коллегами. Победители получат подарочные сертификаты на игру в гольф и возможность принять участие в серии турниров «Бизнес гольф лига 2011», где будут соревноваться лидеры национальных и международных корпораций.
Начало мероприятия - в 16.00.
Адрес: «Гольф Центр Киев», Оболонь, проспект Героев Сталинграда, 10-д.
Аккредитация для СМИ обязательна:
mariya@tactic.kiev.ua
тел.: (095) 095-16-49
Мария ГОРОБЕЦ
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