Томенко: снова нет виновных

Если правительство поддержало оппозицию в части сохранения льгот для социальных категорий, то необходимо хотя бы политически привлечь к ответственности виновных в ситуации с попыткой их ликвидации.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сегодня на брифинге после Согласительного совета парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«То, что предлагает правительство, в частности, содержание меморандума, подписанного с афганцами и чернобыльцами, в значительной степени отвечает предложениям оппозиции, но возникает вопрос: в сложившейся ситуации опять нет виновных», - сказал он.

По словам вице-спикера, правительство должно четко сказать: несут ли правительственные чиновники ответственность за рассмотрение и принятие законопроекта о ликвидации льгот, или парламентский Комитет по вопросам правосудия (председатель Сергей КИВАЛОВ), который «на своем тайном заседании почему-то решил определять социальную политику в стране».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что законопроект «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда» (р.н.7562), был зарегистрирован правительством 14 января 2011 года, а осенью перерегистрирован (р.н.9127) под тем же названием и без всякого изменения в части ликвидации социальных льгот и, после рассмотрения Комитета по вопросам правосудия, вынесен в сессионный зал с рекомендацией принятия не только в первом чтении, но и в целом. «В то же время, теперь возникает ситуация: правительство в упомянутом меморандуме с афганцами и чернобыльцами предлагает практически весь законопроект ликвидировать», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что оппозиция рада, что ее услышали после 9 месяцев рассмотрения этой проблемы, в то же время, по его словам, остается открытым вопрос, кто возьмет на себя ответственность за внесение и принятие упомянутого законопроекта. Он отметил, что это уже не первая история, когда правительством вносится законопроект и требуется рассмотреть его безотлагательно, а впоследствии правительство и Президент заявляют, что он «преступный и антинародный».

«Поэтому для нас принципиально: кто будет нести ответственность за данный законопроект, который сегодня правительство предлагает практически отклонить», - подытожил Н.ТОМЕНКО.