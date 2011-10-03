Дочь Тимошенко выступит перед политиками в Страсбурге

Дочь лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР выступит перед европейскими политиками в Страсбурге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», 3-6 октября Е.КАРР вместе с заместителем председателя "Батькивщины" Григорием НЕМЫРЕЙ посетят Страсбург (Франция).

Целью поездки является предоставление информации ведущим европейским политикам относительно последних событий по судебному делу против Ю.ТИМОШЕНКО, информировали в партии, отметив, что экс-премьер находится за решеткой в Лукьяновском СИЗО уже 59-й день.

Сегодня Е.КАРР и Г.НЕМЫРЯ выступят на заседании фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с представителем Датского Хельсинского комитета по правам человека и бывшим содокладчиком ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Е.КАРР, которая является защитником в судебном процессе против ее матери, расскажет членам ЕНП о последних событиях на суде и личной ситуации ее матери и состоянии ее здоровья.

Также Г.НЕМЫРЯ и Е.КАРР проведут ряд встреч с европейскими политиками, включая Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса ХАММАРБЕРГА и Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна ЯГЛАНДА.