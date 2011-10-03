Королевская: у Кабмина остались три запасных парашюта

Парламент должен создать антикризисный штаб, потому что из-за некомпетентных и бессистемных действий правительства страна стоит на грани дефолта и экономической катастрофы.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (фракция «БЮТ - Батькивщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ на Согласительном совете в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, она отметила, что уже сейчас видны признаки надвигающейся катастрофы. В частности, 28 сентября Украина оказалась на грани технического дефолта, когда для того, чтобы собрать средства, необходимые для выполнения обязательств по ОВГЗ, в пожарном порядке были прекращены все выплаты Госказначейства.

«Ситуация на денежно-кредитном рынке ухудшается - негативное сальдо торгового баланса достигло 3,2 млрд. долларов. Ситуация на мировых рынках и крайне негативный инвестиционный климат в нашей стране стремительно ограничивают возможности Украины привлекать займы и инвестиции за рубежом. Замораживание очередного транша МВФ лишает Украину наиболее реального источника кредитования. Решение МВФ стало сигналом для иностранных инвесторов, которые в условиях ожидания второй волны кризиса стремятся к вложениям с наибольшими гарантиями», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, удручающая ситуация сложилась и с потерей валютных поступлений в АПК из-за введения правительством экспортных пошлин. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что на фоне ухудшающейся ситуации в стране, правительство не в состоянии поддерживать экономику, используя рыночный инструментарий.

«Паспортами в обменных пунктах дефолт не предотвратить. Это лишь усиливает панические настроения и провоцирует кризис. У Кабмина в арсенале осталось три запасных парашюта: продажа земли, продажа газотранспортной системы и сброс золотовалютного резерва для поддержания стабильности национальной валюты. Учитывая, что эти три предохранителя – последнее, что осталось у украинского народа, нельзя допустить, чтобы правительство бездарно их использовало», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик потребовала от правительства обнародовать перечень антикризисных мер, которые Кабинет министров готов предпринять в случае развития ситуации по негативному сценарию.

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на этой неделе проведет комитетские слушания, на которых будет обсуждено, что еще можно сделать, чтобы не допустить дефолт. Если правительство не готово ознакомить людей с планом действий в случае кризиса, парламент должен создать антикризисный штаб, в который войдут народные депутаты, представители всех политических сил, научных институтов, и правительственных органов. Я также инициирую создание в парламенте Следственной комиссии и обращусь к Президенту с просьбой назначить внеочередное заседание СНБО Украины по предотвращению кризиса», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы Комитета Верховной Рады, для предотвращения распродажи народного достояния в случае кризиса необходимо немедленно законодательно закрепить запрет на отчуждение объектов ГТС и ее инфраструктуры, продлить мораторий на свободную продажу земли сельхозназначения до проведения референдума, а также ограничить неснижаемый остаток золотовалютных резервов на уровне 30 млрд. долларов.

Напомним, сегодня во время Согласительного совета ВР первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украине не грозит никакой дефолт. По словам первого вице-премьер-министра, подобные заявления являются провокацией. «Никакого дефолта нет, платежи идут своевременно, никаких не были остановок», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что на казначейских счетах находятся 20 млрд. грн. и около 3 млрд. долларов.