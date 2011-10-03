Карпачева собирается в Печерский суд, несмотря на запрет Киреева
«Сейчас ситуация создана искусственно»
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает недопустимым ограничение доступа граждан на заседание Печерского райсуда Киева во время объявления приговора экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила сегодня во время Согласительного совета ВР.
Она отметила, что неоднократно встречалась с представителями оппозиции возле СИЗО. «Сейчас ситуация создана искусственно относительно недопущения не только народных депутатов, но и всех граждан Украины к окончательному приговору для ТИМОШЕНКО», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.
По ее словам, она лично намеревается присутствовать в суде во время объявления приговора Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ 30 сентября принял решение о том, что во время объявления приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда смогут находиться только журналисты. Свое решение он объяснил тем, что во время всего судебного процесса присутствовавшие в зале суда лица неоднократно нарушали порядок проведения заседаний и неподобающим образом вели себя.