Карпачева собирается в Печерский суд, несмотря на запрет Киреева

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает недопустимым ограничение доступа граждан на заседание Печерского райсуда Киева во время объявления приговора экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила сегодня во время Согласительного совета ВР.

Она отметила, что неоднократно встречалась с представителями оппозиции возле СИЗО. «Сейчас ситуация создана искусственно относительно недопущения не только народных депутатов, но и всех граждан Украины к окончательному приговору для ТИМОШЕНКО», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, она лично намеревается присутствовать в суде во время объявления приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ 30 сентября принял решение о том, что во время объявления приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда смогут находиться только журналисты. Свое решение он объяснил тем, что во время всего судебного процесса присутствовавшие в зале суда лица неоднократно нарушали порядок проведения заседаний и неподобающим образом вели себя.