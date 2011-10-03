В ПАСЕ отказались говорить о Тимошенко

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы не поддержало решение о срочных дебатах по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Страсбурге по завершению заседания Бюро ПАСЕ член Бюро, глава российской делегации в ПАСЕ Константин КОСАЧЕВ.

«Данная инициатива не получила поддержки», - сказал он.

По словам К.КОСАЧЕВА, инициативу представителей группы народных партий не поддержали представители других политических групп.

«Не исключаю, что будет попытка включить этот вопрос в повестку дня на пленарке, но думаю, поддержки не будет», - отметил он.

По словам К.КОСАЧЕВА, он лично также выступил против дебатов, несмотря на ряд вопросов к Украине по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Российский депутат убежден, что любое обсуждение дела Ю.ТИМОШЕНКО в ПАСЕ на нынешнем этапе выглядело бы, как попытка давления на украинский суд.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, в ходе которой, в частности, состоится выступление министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО как председательствующего в Комитете министров Совета Европы.