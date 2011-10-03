Киреева круглосуточно охраняют четыре грифоновца

09:59, 03 октября 2011
Политика
4888

Дополнительной охраны не дадут

Неделю до вынесения приговора у судьи Родиона Киреева не будет дополнительной охраны.

Об этом «Сегодня» рассказал высокопоставленный источник в МВД. Напомним, адвокат Тимошенко Николай Сирый заявил, что до вынесения приговора судья будет находиться под усиленной охраной, чтобы ограничить к нему доступ заинтересованных лиц. Источник заявил, что нет никаких оснований для усиления этой охраны. Киреева с начала процесса над Тимошенко круглосуточно охраняют четыре сотрудника «Грифона».

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter