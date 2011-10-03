Киреева круглосуточно охраняют четыре грифоновца
09:59, 03 октября 2011Политика
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Дополнительной охраны не дадут
Неделю до вынесения приговора у судьи Родиона Киреева не будет дополнительной охраны.
Об этом «Сегодня» рассказал высокопоставленный источник в МВД. Напомним, адвокат Тимошенко Николай Сирый заявил, что до вынесения приговора судья будет находиться под усиленной охраной, чтобы ограничить к нему доступ заинтересованных лиц. Источник заявил, что нет никаких оснований для усиления этой охраны. Киреева с начала процесса над Тимошенко круглосуточно охраняют четыре сотрудника «Грифона».
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