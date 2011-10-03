Адвокат считает, что Тимошенко выиграет в Европейском суде

Адвокаты Тимошенко пойдут в Европейский суд.

Об этом сообщил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

"Я убежден, что если даже сейчас суд примет решение о том, чтобы осудить Юлию Владимировну Тимошенко, максимум это дойдет до Европейского суда и этот приговор будет отменен", - сказал он.

Адвокат также выразил мнение, что решение судьи уйти в совещательную комнату и объявление перерыва аж до 11 октября "говорит о том, что еще не знают, что делать с этим делом".

"Какие могут быть сюрпризы при вынесении решения? Я думаю, что самым большим сюрпризом будет оправдательный приговор", - сказал также он.

Плахотнюк также назвал нелогичной просьбу прокуратуры приговорить Тимошенко к 7 годам лишения свободы.

"7 лет лишения свободы - это минимальный срок, который предусмотрен этой частью этой статьи. Хотя инкриминируется 1,5 миллиарда гривен - это большая сумма. Более того, бывший премьер-министр - также должностное лицо, определенного уровня. Для этого при непризнании вины просить 7 лет лишения свободы - это совсем нелогично", - сказал адвокат.

Gazeta.ua