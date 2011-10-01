Тернопольский горсовет: региональный язык вбивает клин в нацию

Тернопольский городской совет призывает руководство государства не допустить рассмотрения законопроекта, который предусматривает предоставление русскому языку статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ приняли вчера депутаты городского совета.

В нем они выразили свою обеспокоенность и тревогу по поводу проекта закона «О принципах государственной языковой политики» от 26 августа 2011 года № 9073, поданного в Верховную Раду депутатами от Партии регионов Сергеем КИВАЛОВЫМ и Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Обращаем внимание, что вопрос языка не только дестабилизировал ситуацию, но и мешает государству в решении сложных газовых и евроинтеграционных вопросов. Это клин, который вбивается в нацию и подрывает фундаменты государственности и власти. Авторы законопроекта, пытаясь предоставить русскому языку статус регионального в 13 из 27 административно-территориальных единицах Украины, фактически стремятся расколоть государство пополам, продолжить обрусение южных и восточных областей нашего государства», – отмечается в обращении.

Депутаты убеждены, что законопроект является очередным наступлением на украинский язык.

При этом они напомнили руководству государства, что в пункте 2 ст. 5 и пункте 3 ст. 14 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, заключенной в Страсбурге, речь идет о недопустимости защиты и продвижения региональных языков за счет государственного.

Поэтому депутаты городского совета выдвинули требование к В.ЯНУКОВИЧУ как гаранту Конституции вмешаться в ситуацию и «не допустить враждебных действий как в отношении украинцев, проживающих в Украине, так принадлежащих к более двадцатимиллионной диаспоре».

Народных депутатов депутатский корпус Тернопольского городского совета призвал не голосовать за агрессивные законы по отношению к украинству и прекратить нагнетать ситуацию в сложное для государства время.

«Украинский язык в соответствии с Конституцией имеет нерушимый статус единственного государственного языка в Украине. Этот статус не подлежит какому-либо пересмотру. Требуем неуклонного соблюдения и выполнения Основного Закона», – подчеркнули депутаты в своем обращении.