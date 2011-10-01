Состав Верховной Рады можно назначить указом президента

Народный депутат, лидер партии "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что инициатива власти изменить избирательный закон связана с низкими рейтингами провластных партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, "попытка Партии регионов изменить избирательное законодательство связана с ее низким рейтингом провластной партии".

«В Украине успешно прошли парламентские выборы, которые были признаны демократическими всем миром. Зачем же тогда менять избирательное законодательство?», - спросил А.ЯЦЕНЮК.

Он также добавил, что неоднократно задавал вопрос лидерам провластной Партии регионов о целесообразности изменения избирательного закона, получая в ответ, что нужно приблизить депутата к избирателю. «Каким образом это можно сделать? Появится 225 округов. Хорошо. Тогда, говорю им: покажите мне статью, которая дает право отозвать этого депутата за невыполнение обещаний. Вы забыли ее умышленно? Такой статьи нет", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, предложенный властью новый закон о выборах «не поддерживается ни одной политической партией, кроме Партии регионов и ее сателлитов».

"Поэтому совместная позиция оппозиции - недопустимость изменения избирательного закона. Пусть не боятся собственного народа, пусть идут на выборы и им люди дадут оценку. Нужны открытые списки и голосование за качественно новой системой", - сказал он.

Также А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не намерен инициировать изменения в Конституцию.

"А если и будет он менять Конституцию, то его будет интересовать только еще право Президента распускать украинский парламент, ну, и возможно, еще право Президента указом Президента назначать состав Верховной Рады Украины - ну, так, чтобы уже все было сразу", - добавил он.