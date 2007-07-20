Балога: проект Минюста преследует цель ограничить полномочия Президента

Разработанный Министерством юстиции проект Закона о разграничении полномочий между Президентом, правительством и парламентом имеет целью ограничить полномочия главы государства, закрепленные в Конституции Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, так руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА прокомментировал текст подготовленного Минюстом законопроекта.

«Появление этого документа свидетельствует, что в стране не прекращаются попытки грубого вмешательства в конституционные прерогативы Президента. Предложенные изменения к законодательству также затрагивают сферу национальной безопасности, обеспечение которой является президентской функцией, что предусмотрено Основным Законом. Под правительство хотят подмять Службу безопасности, разведывательные органы, пограничную службу, Управление государственной охраны. Этот антиконституционный аппетит следует унять», - отметил В.БАЛОГА.

Кроме этого, сообщил руководитель Секретариата Президента, Минюст стремится изменить порядок формирования наблюдательных советов государственных банков, отстранив главу государства и Верховную Раду от влияния на их деятельность. Также законопроект предусматривает введение единоличного контроля Кабинета Министров над Антимонопольным комитетом, Фондом государственного имущества, Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

По мнению В.БАЛОГИ, последние законодательные предложения Минюста, согласно которым глава государства и Верховная Рада лишаются ряда важных полномочий, возобновляют попытки узурпации власти одной из ее ветвей. «Наверное, уроки из недавнего прошлого отдельным слугам Фемиды не пошли на пользу и ничему не научили», - подчеркнул глава Секретариата Президента и обратил внимание, что «прививка от болезни властного монополизма уже сделана – это внеочередные парламентские выборы».

По оценке руководителя президентского Секретариата, авторы законопроекта раскручивают маховик очередной кампании по переводу полномочий Президента к Кабинету Министров. «Не стоит играть в эту игру, которая приведет лишь к новому всплеску политической напряженности. Инициаторы корректив законодательства хотят подогнать действующие правовые акты к Закону о Кабмине, который разрабатывался и был принят с многочисленными нарушениями Конституции, потому его легитимность остается сомнительной. В законопроекте предлагается в законах слово «Президент» заменить на «Кабинет Министров». Категорически заявляю: никому и никогда не удастся заменить Президента», – сказал В.БАЛОГА.