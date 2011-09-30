Политолог: Украину готовы рассматривать как члена Евросоюза

Участие Президента Украины Виктора Януковича в Саммите Европейского союза очень положительно влияет на имидж Украины. Такое мнение сегодня во время пресс-конференции выразил директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Украину готовы рассматривать как члена Евросоюза, и этим нужно, безусловно, воспользоваться украинской дипломатии и Президенту", - отметил политолог.

Что касается влияния дела Тимошенко, сообщает УБР, В. Бала прибавил, что для ЕС важны сами процедуры. "Демократия - это не просто слова. Задание украинской власти - не только говорить, но и начать предпринимать определенные шаги. Если эти шаги не будут сделаны, не только по делу Тимошенко но и в других направлениях, то у нас будут очень серьезные проблемы", - сказал он.

В свою очередь, директор Международного института демократии Сергей Таран считает, что международная активность Януковича заслуживает уважения. "Какими будут результаты, это открытый вопрос. Мне кажется, они будут оптимистичными. Я думаю, диалог Януковича (с ЕС - ред.) закончится усилением его политических позиций. Для этого нужно предпринять один правильный шаг. Если завтра ситуация в Украине изменится к лучшему, то европейцы будут считать это своей победой. Украина для них будет партнером. Для Украины Януковича и наших граждан появятся много возможностей. Это шанс. Я надеюсь, Янукович его использует", - подытожил Таран.