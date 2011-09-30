Верховная Рада рискует остаться практически без женщин?

В случае принятия закона о выборах народных депутатов Украины по смешанной системе в будущем парламенте будет лишь 6,2% женщин - народных депутатов (в нынешнем работает 8,1% женщин).

Такие данные приводились во время рабочей встречи по повышению роли женщин в украинской политике, организованной Комитетом Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, межпарламентским клубом «Украина-ЕС» и Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI).

Как сообщила УНИАН депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО, это третья встреча на тему повышения роли женщин в украинской политике, организованная Комитетом по вопросам евроинтеграции, группой друзей «Украина-ЕС» и НДИ. На предыдущих заседаниях обсуждались перспективы создания женского объединения в Верховной Раде, вопросы, связанные с низким уровнем представленности женщин в политических и управленческих процессах в Украине, проблемы законодательных пробелов в обеспечении прав детей и предубеждения домашнего насилия. Во встрече принимали участие, в частности, народные депутаты Украины: Ирина БЕРЕЖНАЯ (фракция Партии Регионов), Ольга БОДНАР и Елена КОНДРАТЮК (фракция – «БЮТ-Батькивщина»), Ирина ГЕРАЩЕНКО и Леся ОРОБЕЦ (НУНС) и международные эксперты: Селинда ЛЕЙК (Президент компании «Лейк Рисерч», США), Кристина ВИЛФОР (директор НДИ, Украина), Елена ЕНА (руководитель программы «Женщины-Лидеры», НДИ).

Так, в исследовании Национального демократического института международных отношений отмечается, что в том случае, если избирательный закон останется без изменений (пропорциональная избирательная система с закрытыми списками), то в Верховную Раду может пройти до 11,1% женщин-политиков, что станет самым высоким показателем количества женщин в парламенте в истории Украины. При этом, как констатируют эксперты, 60% украинцев не считаются с тем, какого пола кандидат, главное для избирателей - чтобы политик был компетентным и профессиональным.

Во время встречи народный депутат Украины И.ГЕРАЩЕНКО выразила мнение, что в случае проведения выборов в 2012 году по смешанной системе в мажоритарных округах, в парламент вряд ли пройдут женщины-политики, поскольку в украинских реалиях они не допущены к админресурсу и финансовым ресурсам, которые будут “играть определяющую роль для победы в округах, поскольку они в Украине традиционно принадлежат мужчинам”. Также она подчеркнула, что в Украине нет традиции широкого привлечения женщин-политиков в партийные списки. По убеждению И.ГЕРАЩЕНКО, недостаточное привлечение женщин к общественно-политической жизни делает украинскую политику менее профессиональной, более агрессивной и часто антигуманной.

Народный депутат Е.КОНДРАТЮК отметила необходимость изменить стереотипы по гендерному вопросу в Украине. По ее словам, женщины-парламентарии имеют достаточный опыт «в кооперации сотрудничества по продвижению социально важных законопроектов, которые касаются вопросов здравоохранения, семьи и защиты детей».

В свою очередь, народный депутат Украины И.БЕРЕЖНАЯ отметила, что вопросы защиты детей, семьи от домашнего насилия и вопросы качественной медицины и образования являются объединяющими для женщин-депутатов из разных политических лагерей. Депутат отметила, что именно эти вопросы могут объединить представителей разных фракций для подготовки и принятия социально важных законов. «90% женщин-политиков на первый план своей работы ставят именно социальные проекты, которые важны для каждого украинца, и такую работу нужно активизировать”, - добавила она.

Ведущий эксперт по вопросам повышения уровня женского политического участия С.ЛЕЙК выразила мнение, что для женщин-кандидатов идеальной является пропорциональная система выборов, которая позволяет им активнее приобщиться к партийной работе и быть шире представленными в законодательном органе. Эксперт поделилась опытом создания женских платформ и объединений в США, которые занимались в первую очередь социальными законодательными инициативами, направленными на защиту детей и семьи. С.ЛЕЙК отметила, что избирателям часто не понятны «политические инициативы ради высокой политики, людей в первую очередь интересуют конкретные шаги для улучшения их жизни, и в таких вопросах к женщинам больше доверия».