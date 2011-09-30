Адвокат Тимошенко советует прокурорам провести обыск у Бойко

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ советует прокуратуре провести обыск в Министерстве энергетики для того, чтобы найти оригинал поручения экс-премьера делегации НАК «Нафтогаз» на проведение газовых переговоров в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время стадии обмена репликами на судебном заседании по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ отметил, что прокуратура постоянно говорит о том, что нет оригинала этого документа, и защита якобы побаивается, что он будет найден.

«Они говорят о том, что защита побаивается, что будет установлена реальная дата изготовления поручения. Я вам скажу, что мы ничего не боимся», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат отметил, что может подсказать прокуратуре, где можно найти этот оригинал.

«Проведите обыск в Министерстве топлива и энергетики, потому что министр ПРОДАН, когда получил поручение, должен был его сдать в канцелярию», - сказал он.

«Проведите обыск у господина БОЙКО, возможно, найдете оригинал и установите дату, когда он изготовлен», - добавил Ю.СУХОВ.