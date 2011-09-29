Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО отозвал представление о созыве Пленума Верховного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, такое решение В.ОНОПЕНКО принял на основании рекомендаций собрания судей Верховного Суда, которое состоялось 29 сентября.

Участники собрания обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с запретом Окружного административного суда Киева проводить заседание Пленума Верховного Суда.

«Решено обязать секретаря Пленума Верховного Суда Украины сообщить судьям Верховного Суда Украины САМСИНУ Игорю Леонидовичу. и ПИНЧУКУ Николаю Григорьевичу, направленным для работы в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, о заседании Пленума Верховного Суда Украины, поскольку в силу положений статей 39, 40, 42, 45, 92 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» за ними сохраняется статус судьи Верховного Суда Украины, по которому они имеют право принимать участие в работе Пленума Верховного Суда Украины», - говорится в сообщении пресс-службы ВСУ.

О принятом на собрании решении будет проинформирован Окружной административный суд города Киева.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября заканчиваются полномочия председателя ВСУ В.ОНОПЕНКО.

16 сентября В.ОНОПЕНКО заявил, что намерен подать свою кандидатуру на переизбрание на должность председателя ВСУ.

27 сентября председатель Окружного административного суда Киева Петр ВОВК заявил, что 23 сентября суд запретил проводить пленум Верховного Cуда Украины с повесткой дня об избрании нового председателя ВCУ. По словам председателя ОАС столицы, решение было принято в обеспечение иска одного из судей ВСУ Н.ПИНЧУКА, направленного для работы в Высшую квалификационную комиссию судей.