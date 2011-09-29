Литвину вчера раскрыли глаза на содержание закона о выборах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в законодательстве Украины нет нормы, которая бы предусматривала запрещение внесения изменений в избирательное законодательство менее чем за год до парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что и сам думал, что такая законодательная норма существует. По его словам, если бы такая норма была, то на протяжении октября 2011 года, если бы не было принято решение об избирательном законодательстве, то позже какие-либо решения «нарушали бы эту норму».

В.ЛИТВИН отметил, что вчера юристы парламента Украины документально показали, что утверждение о существовании нормы в законодательстве Украины относительно запрещения внесения изменений менее чем за год до выборов «не отвечает действительности». По его словам, данный анализ «подтвердил, насколько запутано наше избирательное законодательство».

В.ЛИТВИН продемонстрировал журналистам, в какие годы и какие изменения в законодательство вносились в части срока внесения изменений в избирательное законодательство. По его словам, речь шла о 240 днях, о 45 днях, но ни разу не упоминался год.

Он отметил, что 9 февраля 2006 года законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины» была вновь внесена норма о том, что изменения в избирательный закон могут быть внесены «не позднее, чем за 240 дней до выборов народных депутатов за исключением положений, касающихся ведения предвыборной агитации, изменения в которые могут вноситься не позднее, чем за 120 дней до времени проведения голосования в день выборов – изменения в которые могут быть внесены не позднее, чем за 45 дней».

В.ЛИТВИН сообщил, что 14 марта 2006 года «принимается еще один закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины», где соответствующий пункт (речь идет о пункте предыдущего закона о сроках внесения изменений – УНИАН) исключается».

«То есть не существует на сегодняшний день предупреждения относительно даты то ли принятия нового закона, то ли внесения изменений в действующее законодательство», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в такой ситуации «на сегодняшний день нет потребности в погоне по принятию закона» о выборах народных депутатов Украины.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что при принятии нового закона должны быть приняты во внимание все предыдущие законы, касающиеся выборов, с тем, чтобы они были отменены и чтобы не возникало путаницы в избирательном законодательстве.