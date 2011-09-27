Прокурор просит для Тимошенко 7 лет

Государственное обвинение просит Печерский райсуд Киева назначить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время судебных дебатов представитель гособвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА.

«Государственное обвинение просит суд признать Юлию ТИМОШЕНКО виновной по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины и с учетом общественной опасности и степени тяжести просим назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет без последующего права занимать государственные должности в течение трех лет», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Она также отметила, что гособвинение просит удовлетворить гражданский иск НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,516 млрд. грн. Р.ФРОЛОВА также отметила, что гособвинение просит оставить без изменений меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО до вступления в силу обвинительного приговора.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Печерский райсуд Киева рассматривает дело в отношении экс-премьера с конца июня.

С 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО по решению суда содержится в Лукьяновском СИЗО.