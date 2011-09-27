Тигипко обещает афганцам все устроить, лишь бы на акции не выходили

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО обещает, что в ближайшее время власть решит проблемы воинов-афганцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с воинами-афганцами.

«Они (афганцы – УНИАН) четко заявили, что не хотят никаких изменений в законодательстве и поставили пакет вопросов, которые мы в ближайшее время начнем с ними решать», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, власть должна приложить все усилия, чтобы афганцы не выходили на акции протеста. «Я не боюсь, что кто-то выйдет на демонстрации, но власть должна делать все для того, чтобы это не происходило», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать Закон "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в здание парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им попытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закона, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В тот же день, 20 сентября, была создана рабочая группа представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций во главе с вице-премьер-министром Украины С.ТИГИПКО, которая должна была заниматься доработкой законопроекта «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» и реформой льгот для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и ветеранов. Вице-премьер-министр встретился с воинами-интернационалистами и чернобыльцами, которые протестовали возле Верховной Рады. Он заверил, что все решения правительства и парламента относительно проекта закона N9127, который меняет условия предоставления льгот, будут приниматься только после консультаций с их представителями.

26 сентября руководитель общественной организации "Никто, кроме нас" Борис НОВОЖИЛОВ заявил, что представители общественных организаций, которые организовали акции протеста против отмены льгот, вышли из переговоров с С.ТИГИПКО.