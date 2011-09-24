Янукович предложил дружить комиссиями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает уже этой осенью провести заседание межгосударственной украино-российской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал в начале встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая проходит в Завидово Тверской области России.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в двусторонних отношениях между Россией и Украиной накопилось много вопросов, нуждающихся в скорейшем решении.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже проработаны правительствами и подкомиссиями межгосударственной украино-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго украинско-российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.