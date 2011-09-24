Советник Тимошенко: Я трижды был на допросе в УБОПе

Советник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЕВ заявляет, что его уже трижды вызывали на допрос по делу об угрозах депутату от фракции Партии регионов Инне БОГОСЛОВСКОЙ.

Об этом он заявил в эфире Шустер Live.

«Я за лето трижды был на допросах в управлении по борьбе с организованной преступностью города Киева по обвинению в причастности к угрозам в убийстве И.БОГОСЛОВСКОЙ», - сказал О.МЕДВЕДЕВ. Он отметил, что не причастен к подобным угрозам, и это является давлением власти на представителей оппозиции.

«Я не прошусь туда. Это все ваша власть», - сказал О.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к присутствующим представителям власти в студии. При этом он отметил, что долго не считал нужным это рассказывать, но к этому его вынудили действия власти.