Стус возмущен, что Запад давит на Януковича из-за Тимошенко

Сын поэта Василия Стуса, известный украинский литературовед Дмитрий Стус написал открытое письмо европейским политикам о суде над Тимошенко. Об этом сообщает "Сегодня".

Стус возмущен тем, что Украину делают "козлом отпущения", а европейцы давят на президента Януковича, забывая о толерантности и демократии.

"Мне кажется, что в последнее время мир все быстрее превращается в хорошо срежиссированный театр абсурда, в котором кому-то выделена роль козла отпущения. Меня, в частности, беспокоит тот факт, что сегодня таким козлом становится мое государство и мой народ, а меня самого при этом уверяют, что давление на президента и правительство моей страны осуществляют исключительно с целью защиты от произвола и тирании властей", - пишет Дмитрий Стус.

"Это касается суеты вокруг дела Тимошенко, которой я глубоко сочувствую как человеку, но хотел бы получить четкие ответы по поводу ее деятельности на посту премьер-министра... Если Украина должна отдать правительству России более 400 миллионов долларов, а именно такое требование выставлено в письме Министерства обороны России, направленном этим летом правительству Украины, то не только правительство, но и я как налогоплательщик хочу знать: кто создал этот долг и почему сегодня его должны платить из бюджета, отбирая средства у детей и больных? Если долг ЕЭСУ и частных компаний Тимошенко и Лазаренко, взятый под государственные гарантии, когда последний был премьер-министром, то не было бы справедливым, чтобы эти люди и их компании его и платили, а не перекладывали на плечи плательщиков налогов?", - пишет Стус.

"Если действительно бывший премьер заключила кабальное соглашение с Россией, которое стратегически невыгодно государству (а ни для кого не секрет, что цена на российский газ является одной из ключевых экономических проблем Украины), то почему это не должно быть предметом судебного разбирательства?", - говорится в письме.