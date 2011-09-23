Ефремов сказал, почему Янукович на переговоры с «тандемом» едет один

Глава парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверен, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сможет достичь компромисса на переговорах с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, несмотря на все сложности.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в РФ перед началом XII съезда российской партии власти «Единая Россия» в Москве, куда делегация «регионалов» прибыла в качестве гостей.

«У нас президент достаточно подготовлен для того, чтобы вести переговоры на таком уровне», - сказал А.ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос, почему В.ЯНУКОВИЧ будет один на переговорах с российским руководством.

«Я не думаю, что переговоры будут простыми. Они будут сложными, но в конечном итоге руководители выйдут на конструктив», – предположил А.ЕФРЕМОВ.

Он также отметил, что в Москве в это время будет находиться первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, и все руководители, которые находятся сейчас в Москве, готовы принять участие в этих переговорах в случае необходимости.

А.ЕФРЕМОВ убежден, что сам факт провидения такой встречи говорит о том, что отношения между Украиной и РФ находятся в конструктивной стадии развития.

«Идет диалог между руководителями государств, а то, что нам досталось наследство тяжелое, – известно всем. Нужно найти решения, как это наследство преодолеть», - сказал он.

По его словам, если бы не было договора, подписанного 19 января 2009 года и 15% обвала ВВП, то сегодня ситуация в Украине была бы другая.

«Украина сегодня, к сожалению, вынуждена платить за газ огромные суммы по этому контракту, они превышают те, которые платит Германия», - заявил А.ЕФРЕМОВ.

При этом он подчеркнул, что стоимость транзита газа от Украины до Германии составляет 70 долларов за 1 тыс. кубометров. Поэтому, считает политик, у президентов «есть предмет для разговора».

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что российскому руководству, имея такой аргумент (договор 2009 года) в предвыборный период, «трудно принимать решения».