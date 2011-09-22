Азаров: в каждом областном центре должен действовать аэропорт

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что в каждом областном центре должен действовать аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в ходе рабочей поездки в Волынскую область.

«За 20 лет мы впервые вводим в эксплуатацию четыре новых аэропорта и четыре взлетно-посадочные полосы. Я считаю, что за один год это много. Тем не менее, наша задача стоит так: в каждом областном центре должен быть действующий аэропорт, который бы соединял не только областные центры со столицей, но и чтобы существовали межобластные рейсы, а также международные перевозки, там, где это рентабельно, прежде всего», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

«Не буду разбрасываться обещаниями, но мы имеем такие планы и будем последовательно их реализовывать. Это абсолютно однозначно», - заявил премьер.