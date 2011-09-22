Если бюджет-2012 пройдет, 27% украинцев окажутся за чертой бедности?

Народные депутаты от «Нашей Украины» в Верховной Раде единогласно будут голосовать против правительственного проекта государственного бюджета на 2012 год, которым запланировано дальнейшее обнищание наименее защищенных слоев населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «нашеукараинцев».

Депутаты от «Нашей Украины» выступают категорически против такого «антисоциального проекта сметы страны, которая обрекает на нищенские зарплаты и пенсии десятки миллионов граждан».

Как отмечается в заявлении, в правительственном проекте прожиточный минимум заложен в размере, который значительно ниже фактического. Это, даже по правительственным данным, приведет к тому, что в будущем году доля граждан, которые очутятся за чертой бедности, возрастет до 27%, констатируют депутаты.

Также, по словам «нашеукраинцев», правительственный проект не предусматривает справедливой индексации социальных статей расходов на уровень инфляции, тогда как на себе власть экономить не планирует.

«Анонсированное властью увеличение минимальной зарплаты является абсолютно обманчивым, поскольку на протяжении 2012 года ее размер будет только уменьшаться по отношению к фактическому размеру прожиточного минимума, а на конец года разрыв между ними достигнет 690 грн.», - отмечается в заявлении.

Его авторы, в частности, обращают внимание на то, что в 2012 году финансирование здравоохранения обычных граждан предусмотрено увеличить всего на 167 млн. грн., что является суммой меньшей, чем уровень официальной инфляции. Это означает, что количество и качество медицинских услуг для людей будет еще ниже, чем в этом году.

Вместе с тем бюджетные расходы на медобслуживание народных депутатов и других высокопоставленных должностных лиц достигли 465 млн. грн. и вчетверо превышают деньги, выделенные на лечение всех ветеранов войны, жертв нацистских преследований и инвалидов, отметили в «Нашей Украине».

«Власть откровенно обманывает граждан. Обещая бастующим афганцам и чернобыльцам, что их льготы отменены не будут, правительственные чиновники «вычеркнули» из проекта бюджета более 10 млрд. грн., необходимых для обеспечения действующих социальных выплат.

В условиях жесткого сокращения социальных расходов власть направляет десятки миллиардов бюджетных гривен на показательные проекты к Евро-2012 и госзакупку у приближенных к «своим» чиновникам компаний», - говорится в заявлении.

Как отмечают в «Нашей Украине», принцип правительственного распределения бюджетных ресурсов свидетельствует о том, что «власть превращает Украину из социального государства в режимно-полицейское». В частности, на финансирование МВД, СБУ и прокуратуры в 2012 году запланированы почти в четыре раза большие расходы, чем на здравоохранение, и в более чем 30 раз больше, чем на жилищно-коммунальное хозяйство, отмечается в заявлении.

Парламентская группа «Нашей Украины» настаивает на немедленном пересмотре правительственного проекта госбюджета в интересах большинства украинцев. «Бюджетные средства должны быть направлены на выполнение гарантированных Конституцией социальных обязательств государства, а не на обогащение чиновников и олигархов, которые паразитируют на стране», - подчеркнули депутаты-«нашеукраинцы».