Мороз: против Тимошенко нужно открыть еще одно уголовное дело

Против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО нужно открыть уголовное дело, однако по другим статьям.

Такое мнение высказал экс-председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Александр Мороз во время пресс-конференции в Киеве, передает Gazeta.ua.

«Женщина в прикидах от Луи Виттон страдает за всех людей, не знающих, что ее прикид на один день стоит 3 квартальные зарплаты премьер-министра. А с другой стороны люди в одежде от Версаче учат ее справедливости и добиваются правды. Обыватель смотрит, и это ему интересно. А к сути ни суд, ни те, кто добивается правды, не доходят", - убежден лидер социалистов.

«Очень плохо, что бывший премьер, еще и женщина, сидит в СИЗО, арестована. Хуже, что по бывшему премьеру нужно открывать уголовное дело. Только не по этим статьям. И тогда бы стало все на место. И по газу тоже. Ведь надо подходить не с точки зрения объемов, цен, это все на людей нагрузки. Дело же в другом. Почему не копнуть, какие откаты шли при этом, откаты при рефинансировании коммерческих банков?» - спрашивает А.МОРОЗ.

«Это надо же представить: заканчивается заседание Кабинета Министров, она идет к журналистам и говорит, что приняли очень трудное и ответственное решение - на рефинансирование банков выделили 43 миллиарда гривен. А в бюджете они были заложены? Какие последствия для тех банков, которые рефинансировали, что дальше? И почему коммерческие банки надо спасать из бюджета? Ведь предусмотрена элементарная процедура: банк - банкрот, имущество продали, деньги отдали вкладчикам через межбанковский страховой фонд, виновных - в тюрьму. Поэтому не там копают", - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, «20 лет ведется такая практика - откаты на инвестициях, государственных закупках, при возврате НДС».