Гриценко подозревает, что украинскую землю скупят несколько семей

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что в результате проведения земельной реформы в Украине землю скупят несколько семей с целью ее перепродать и заработать на этом десятки миллиардов долларов.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение А.ГРИЦЕНКО высказал в ходе экспертного опроса.

По словам А.ГРИЦЕНКО, первое условие, без которого нельзя даже начинать такие масштабные изменения, как земельная реформа, – это доверие граждан к власти.

«Если этого нет, никаких последующих шагов даже не стоит делать. А у людей есть стойкое отторжение любых подобных инициатив из-за того, что они хорошо помнят 1992 год, когда они за одну ночь утратили все сбережения, и 1990-е годы, когда проводили масштабную приватизацию и десятки миллионов остались при своих «бубновых» интересах, а обогатилось несколько семей», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Второе условие, по его словам, – это когда у власти есть стратегия развития страны и люди, которые могут реализовать эту стратегию, и когда власть своими действиями демонстрирует результаты.

«У нас же есть Министерство аграрной политики, но нет собственно аграрной политики. А этот бег на длинные дистанции с поросячьей радостью, что мы экспортируем много зерна, подсолнечника, рапса и т.д. – это только свидетельство, что Украину из развитого аграрного государства превращают в аграрную колонию вместо того, чтобы она была метрополией», - считает А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, подчеркнул депутат, надо проводить эффективную аграрную политику: создавать рабочие места, поднимать на селе уровень социальных стандартов.

«Для этого не нужен институт частной собственности на землю, достаточно, чтобы был эффективный институт долгосрочной аренды с правом залога в банке для получения кредита, с правом передачи в наследство. Но в пакете с этим идёт требование иметь суд, который защищает любую собственность – личную, корпоративную, государственную. Если такого нет, если можно рейдерски захватить любую собственность, любые предприятия, независимо от формы собственности, то тем более нет смысла говорить о земельной реформе в том понимании, как она представлена законопроектом, который внесло правительство», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Депутат заявил, что не будет голосовать за данный законопроект, т.к. его принятие завершится тем, что землю скупят несколько семей: «И не с целью проведения эффективной аграрной политики, подъёма села и уровня социальных стандартов для людей, которые там работают, а с целью через несколько лет перепродать эту землю, заработав несколько десятков миллиардов долларов».